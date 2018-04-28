Норвежская писательница предрекла распад России

Норвежская писательница Эрика Фатланд предрекла распад России из-за стремления заполучить как можно больше территории.

Она посетила 14 государств, граничащих с Россией, чтобы понять, что можно узнать о стране, наблюдая за ней снаружи.

Согласно ее наблюдениям, большинство стран-соседей относятся к России как к старшему брату, более крупному и сильному. Исключением в таком отношении стал Китай – там к России относятся на равных из-за слабой экономики.

«Я предполагаю, что будущее России основано на истории. Существовало множество империй, и все они всегда распадались. Россия такая большая, и там живет так много разных народов, а государство неэффективно из-за масштабной коррупции и слабой экономики», - сказала писательница.

По мнению Фатланд, это произойдет уже лет через 100.

«Россия всегда будет стремиться заполучить обратно территории, которые когда-то были ее частью. В российском сознании территории вроде Казахстана и Белоруссии — российские», – уверена писательница.

При этом она исключила возможность «нападения» России на страны НАТО, сообщает «Федерал пресс».

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Места: Россия
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