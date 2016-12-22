Норвегия пригрозила бойкотировать этап КМ по биатлону в Тюмени

Норвежские спортсмены намерены отказаться от участия в этапе Кубка мира по биатлону, который должен пройти в марте 2017 года в Тюмени из-за очередного допингового скандала.

Норвегия присоединилась к требованию Союза биатлонистов Великобритании (BBU) о немедленной дисквалификации российских спортсменов, упомянутых в докладе главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена. В противном случае Норвегия объявит бойкот соревнованиям в России, сообщается на сайте BBU.

Ранее об отказе от участия в соревнованиях в Тюмени объявили чешские биатлонисты.