Норвегия отказывается от FM-радио
В течение 2017 года Норвегия планирует полностью отказаться от FM-радио и перейти на цифровое вещание.
СМИ отмечают, что зона покрытия цифрового сигнала в стране приближается к 100-процентной отметке, все большее распространение получают приборы для приема улучшенного сигнала.
Однако данные соцопросов свидетельствуют о том, что большинство норвежцев идею отказа от FM-радио не поддерживают. Только 35% граждан готовы навсегда расстаться с привычными радиоприемниками, несмотря на более высокое качество цифрового радио, сообщает OAne.ws.
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