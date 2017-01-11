Норвегия отказывается от FM-радио

В течение 2017 года Норвегия планирует полностью отказаться от FM-радио и перейти на цифровое вещание.

СМИ отмечают, что зона покрытия цифрового сигнала в стране приближается к 100-процентной отметке, все большее распространение получают приборы для приема улучшенного сигнала.

Однако данные соцопросов свидетельствуют о том, что большинство норвежцев идею отказа от FM-радио не поддерживают. Только 35% граждан готовы навсегда расстаться с привычными радиоприемниками, несмотря на более высокое качество цифрового радио, сообщает OAne.ws.