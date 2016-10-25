Норвегия отказалась участвовать в переговорах ОПЕК по ограничению добычи нефти

Правительство Норвегии получило приглашение на саммит стран экспортеров нефти, но отказалось обсуждать с ОПЕК возможность сокращения объемов добычи топлива на встрече в Вене.

- Мы получили приглашение, однако Норвегия не будет участвовать. Дальнейших комментариев по принятому решению пока не будет, - заявил ТАСС сотрудник пресс-службы Министерства нефти и энергетики королевства Хокон Смит-Исаксен.

Ранее, 28 сентября в рамках XV Международного энергетического форума в Алжире, на котором присутствовал министр нефти и энергетики Норвегии Торд Льен, страны ОПЕК смогли договориться об ограничении добычи нефти на уровне 32,5-33 миллионов баррелей в сутки.

Первое заседание по реализации Алжирских договоренностей должно состояться 28-29 октября в Вене. Приглашение к участию от ОПЕК получили 12 стран, не входящих в картель: Россия, Азербайджан, Казахстан, Оман, Египет, Бахрейн, Колумбия, Мексика, Тринидад и Тобаго, Боливия, Норвегия и Канада.

Как ранее отметили власти Норвегии, ограничение на объемы добычи «черного золота» в стране не могут повлиять на рынок, поскольку королевство добывает в год около 570 миллионов баррелей нефти, в то время как объемы добычи Саудовской Аравии составляют 3,7 миллиарда баррелей, а России – 4 миллиарда баррелей в год.