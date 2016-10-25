Норвегия отказалась участвовать в переговорах ОПЕК по ограничению добычи нефти

Правительство Норвегии получило приглашение на саммит стран экспортеров нефти, но отказалось обсуждать с ОПЕК возможность сокращения объемов добычи топлива на встрече в Вене.

- Мы получили приглашение, однако Норвегия не будет участвовать. Дальнейших комментариев по принятому решению пока не будет, - заявил ТАСС сотрудник пресс-службы Министерства нефти и энергетики королевства Хокон Смит-Исаксен.

Ранее, 28 сентября в рамках XV Международного энергетического форума в Алжире, на котором присутствовал министр нефти и энергетики Норвегии Торд Льен, страны ОПЕК смогли договориться об ограничении добычи нефти на уровне 32,5-33 миллионов баррелей в сутки.

Первое заседание по реализации Алжирских договоренностей должно состояться 28-29 октября в Вене. Приглашение к участию от ОПЕК получили 12 стран, не входящих в картель: Россия, Азербайджан, Казахстан, Оман, Египет, Бахрейн, Колумбия, Мексика, Тринидад и Тобаго, Боливия, Норвегия и Канада.

Как ранее отметили власти Норвегии, ограничение на объемы добычи «черного золота» в стране не могут повлиять на рынок, поскольку королевство добывает в год около 570 миллионов баррелей нефти, в то время как объемы добычи Саудовской Аравии составляют 3,7 миллиарда баррелей, а России – 4 миллиарда баррелей в год.

Новости по теме
Следующая новость В Китае анонсировали создание способного развивать скорость 600 км/ч поезда

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО