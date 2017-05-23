Норвегия отказалась сокращать добычу нефти

В Вене состоится встреча стран-экспортеров нефти (ОПЕК) по вопросу сокращения добычи «черного золота», на котором не будет присутствовать Норвегия.

Переговоры позволяют включать в состав ОПЕК и страны, не входящие в организацию, в числе которых и Норвегия, но представители страны отказались участвовать вовсе.

Подтверждение дали лишь Египет и Туркмения, отмечает ТАСС.

По словам министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халеда аль-Фалеха, все участники действующей сделки уже предварительно согласились пролонгировать сделку до марта 2018 года.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) — международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть.

В состав ОПЕК входят 13 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Кувейт, Катар, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия и Эквадор.

Штаб-квартира расположена в Вене.

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