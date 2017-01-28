Норвегия обвинила РФ в попытке повлиять на Нобелевский комитет

Норвежские правоохранительные органы завили, что российская разведка пыталась воспрепятствовать вручению премии мира президенту Украины Петру Порошенко в 2015 году.

Для этого якобы была организована публикация подложного письма от имени Владимира Гройсмана (в то время занимал пост спикера украинского парламента), в котором говорилось о поддержке кандидатуры Порошенко со стороны США.

Позднее к секретарю Нобелевского комитета Улаву Ньельстаду пришли для беседы два человека, представившиеся сотрудниками посольства РФ. Олин из них якобы оказался сотрудником российской внешней разведки, сообщает информационная служба NRK.

Норвежская сторона утверждает, что своими действиями Россия пыталась оказать влияние на решение Нобелевского комитета и дискредитировать его.

В посольстве России в Осло заявили, что посещение дипломатами секретаря Нобелевского комитета было всего лишь визитом вежливости. Версию норвежских правоохранителей в диппредставительстве назвали паранойей и попыткой объяснить собственные неудачи вмешательством со стороны, передает «Интерфакс».

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Фигуристка Медведева установила два мировых рекорда

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО