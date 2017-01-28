Норвегия обвинила РФ в попытке повлиять на Нобелевский комитет

Норвежские правоохранительные органы завили, что российская разведка пыталась воспрепятствовать вручению премии мира президенту Украины Петру Порошенко в 2015 году.

Для этого якобы была организована публикация подложного письма от имени Владимира Гройсмана (в то время занимал пост спикера украинского парламента), в котором говорилось о поддержке кандидатуры Порошенко со стороны США.

Позднее к секретарю Нобелевского комитета Улаву Ньельстаду пришли для беседы два человека, представившиеся сотрудниками посольства РФ. Олин из них якобы оказался сотрудником российской внешней разведки, сообщает информационная служба NRK.

Норвежская сторона утверждает, что своими действиями Россия пыталась оказать влияние на решение Нобелевского комитета и дискредитировать его.

В посольстве России в Осло заявили, что посещение дипломатами секретаря Нобелевского комитета было всего лишь визитом вежливости. Версию норвежских правоохранителей в диппредставительстве назвали паранойей и попыткой объяснить собственные неудачи вмешательством со стороны, передает «Интерфакс».