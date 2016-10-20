«Нормандская четверка» не поддержала предложение Украины о мониторинге границы с РФ
На встрече лидеров «нормандской четверки» в Берлине Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель не поддержали предложение Петра Порошенко о введении мониторинга границы между Россией и ДНР. Об этом сообщил полпред ДНР в Контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе Денис Пушилин.
- По имеющимся данным, на саммите «нормандской четверки» главы России, Франции и Германии сочли несвоевременными предложения Порошенко о мониторинге границы между Россией и Донбассом, - цитирует Пушилина «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что лидеры России, Франции, Германии и Украины обсудили ход выполнения Минских соглашений на совещании в Берлине.
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