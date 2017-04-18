«Нормандская четверка» хочет продолжить работу после выборов во Франции

Президент России Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и президент Украины Петр Порошенко выразили надежду на сохранение работы в «нормандском формате» в будущем.

Лидеры «нормандской четверки» выразили надежду, что итоги предстоящих во Франции президентских выборов не внесут изменения в существующий ныне формат общения.

Путин, Меркель и Порошенко также поблагодарили Олланда за его вклад в работу «четверки», сообщили в пресс-службе Кремля.

Выборы президента пройдут во Франции 23 апреля и 7 мая. По данным соцопросов, главным конкурентом Марин Ле Пен является бывший министр экономики Эммануэль Макрон, напоминает «Экономика сегодня».

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