Для «нормальной жизни» российским семьям надо почти 84 тысячи рублей

Российские семьи подсчитали, что для «нормальной жизни» им хватит дохода в 83,6 тысячи рублей, говорится в исследовании «Ромир».

Согласно опросу, средний желаемый размер дохода на семью из трех человек, где двое работают, составил 83,6 тысячи рублей, что на 15 процентов больше, чем год назад.

По мнению экспертов, россияне реалистично оценивают свои материальные запросы, учитывая возросшую стоимость товаров и услуг.

В целом показатель предпочитаемого россиянами дохода стал максимальным с 2009 года.

Так, 22 процента семей для обеспечения «нормальной жизни» хотят иметь 120 тысяч рублей в месяц и выше.

Материальные запросы женщин уже который год подряд оказываются немного скромнее экономических пожеланий мужчин, сообщает «РБК».