Nokia в феврале возобновит продажи модели 3310
Финская компания HMD Global, которой принадлежат права на выпуск устройств под брендом Nokia, представит новую версию телефона Nokia 3310.
Как уточняется в сообщении, новая версия телефона будет стоить 59 евро.
По словам разработчиков, новая версия телефона, вышедшего в 2000 году, будет долго работать без подзарядки и получит практически неуязвимый корпус.
Телефон будет представлен во время Mobile World Congress, который пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта. Об этом сообщает «РИА Новости».
Следующая новость Украинский премьер назвал Тимошенко матерью коррупции
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии