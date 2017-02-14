Nokia в феврале возобновит продажи модели 3310

Финская компания HMD Global, которой принадлежат права на выпуск устройств под брендом Nokia, представит новую версию телефона Nokia 3310.

Как уточняется в сообщении, новая версия телефона будет стоить 59 евро.

По словам разработчиков, новая версия телефона, вышедшего в 2000 году, будет долго работать без подзарядки и получит практически неуязвимый корпус.

Телефон будет представлен во время Mobile World Congress, который пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта. Об этом сообщает «РИА Новости».

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Теги:
Места: Европа, ЕС
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