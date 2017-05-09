«Ночные волки» возложили цветы павшим воинам в Тбилиси

Два представителя мотоклуба «Ночные волки» прибыли в столицу Грузии.

Российские байкеры прибыли в Тбилиси, чтобы возложить цветы у могилы Неизвестного солдата в тбилисском парке Ваке.

Также они поздравили грузинских ветеранов Великой Отечественной войны с праздником Победы, сообщает Interfax.

На прошлой неделе 50 российским байкерам из клуба «Ночные волки» было отказано во въезде в Грузию в связи с возможными провокациями.

«Ночные Волки» — существующий с 1989 года первый официальный в СССР байкерский клуб, существующий и поныне в России как зарегистрированная в 1995 году общественная некоммерческая организация «Русские мотоциклисты».

В декабре 2014 года со стороны США и Канады на клуб «Ночные Волки» были наложены экономические санкции в связи с их активной поддержкой присоединения Крыма и войны на востоке Украины.

В апреле 2015 года большинству членов клуба неожиданно были аннулированы немецкие шенгенские визы, и им без объяснения причин было отказано во въезде в Польшу, Германию и Литву для проведения вышеуказанного «мотопробега Победы», на что МИД России выразил протест.

Новости по теме
Теги:
События: общество
Следующая новость У пенсионеров в Киеве изымают георгиевские ленты

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО