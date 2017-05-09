«Ночные волки» возложили цветы павшим воинам в Тбилиси

Два представителя мотоклуба «Ночные волки» прибыли в столицу Грузии.

Российские байкеры прибыли в Тбилиси, чтобы возложить цветы у могилы Неизвестного солдата в тбилисском парке Ваке.

Также они поздравили грузинских ветеранов Великой Отечественной войны с праздником Победы, сообщает Interfax.

На прошлой неделе 50 российским байкерам из клуба «Ночные волки» было отказано во въезде в Грузию в связи с возможными провокациями.

«Ночные Волки» — существующий с 1989 года первый официальный в СССР байкерский клуб, существующий и поныне в России как зарегистрированная в 1995 году общественная некоммерческая организация «Русские мотоциклисты».

В декабре 2014 года со стороны США и Канады на клуб «Ночные Волки» были наложены экономические санкции в связи с их активной поддержкой присоединения Крыма и войны на востоке Украины.

В апреле 2015 года большинству членов клуба неожиданно были аннулированы немецкие шенгенские визы, и им без объяснения причин было отказано во въезде в Польшу, Германию и Литву для проведения вышеуказанного «мотопробега Победы», на что МИД России выразил протест.