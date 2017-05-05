«Ночные волки» везут в Берлин флаги ЛНР и ДНР
Байкеры мотоклуба «Ночные волки» везут флаги ДНР и ЛНР в Берлин, сообщил президент отделения клуба «Донбасс» Виталий Кишкинов.
«Мы передали флаги республик ЛНР и ДНР, фотографии дедов. Мы их везли на своих мотоциклах весь путь до границы с Польшей. Эстафету приняли «Ночные волки» Словакии и «Ночные волки» Польши», — рассказал Кишкинов в беседе с «РИА Новости».
Кроме того, байкеры отвезут в столицу Германии книгу с именами советских солдат и офицеров, принимавших участие в Параде Победы 24 июня 1945 года в Москве.
«Ночные волки» стартовали 27 апреля из Москвы в столицу Германии в рамках мотопробега «Дороги Победы — на Берлин».
В 2016 году «Ночные волки» тоже совершили мотопробег из Москвы до Берлина. Основную группу байкеров не пропустили на польской границе. Пробег завершали байкеры, заранее прибывшие в ЕС.
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