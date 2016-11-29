«Ночные волки» придумали новый герб России

Лидер байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов («Хирург») обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением внести изменения в герб страны.

По его мнению, к существующему гербу необходимо добавить ряд, присутствовавших на гербе СССР. В частности, колосья, лучи солнца и красную звезду. Залдостанов считает, что это закрепит преемственность между современной Россией, советской и императорской, передает агентство «Экономика сегодня» со ссылкой на RT.

Байкеры уже подготовили эскиз и макет нового герба. Их идею одобрили «Коммунисты России».