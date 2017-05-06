«Ночные волки» подарили подмосковному монастырю икону Георгия Победоносца

«Ночные волки» побывали в мужском монастыре Вознесенская Давидова пустынь в селе Новый Быт Чеховского района Подмосковья и подарили его настоятелю, отцу Сергию, икону святого Георгия Победоносца.

Как сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Чеховское информагентство, байкеры не раз посещали монастырь и оказывают ему помощь на протяжении 6 лет.

Председатель федерации мототуризма России Евгений Строгов заявил: «Паломничеством клуб занимается более десяти лет, для этого мы строим маршруты по России, Балканским странам, там, где есть православная вера. Ко дню памяти святого Георгия Победоносца даровали монастырю икону этого святого».

Сообщается, что байкеры в период с 5 по 9 мая заедут в несколько старинных обителей Московской области. В их маршрут входят остановки в Истре, Звенигороде, Новом Быту, Серпухове, Коломне, Куровском, Авдотьине и Сергиевом Посаде.

Строгов отметил, что отец Сергий подарил «Ночным волкам» икону преподобного Давида Серпуховского, которую они возьмут в паломничество по Балканам. Он подчеркнул, что цель паломничества - познакомить большее число людей с историей родной земли.