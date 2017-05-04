«Ночные волки» не откажутся от своей символики ради мотопробега по Европе

Байкеры мотоклуба «Ночные волки» решили не отказываться от своей символики, чтобы проехать по Европе, заявил лидер клуба Александр Залдостанов, известный по кличке «Хирург».

Он пояснил, что лично предложил байкерам продолжить мотопробег без жилетов и нашивок клуба, но мотоциклисты отказались.

«Хирург» отметил, что наличие жилетки и символики «Ночных волков» не является целью мотопробега под названием «Дороги Победы — на Берлин», стартовавшего 27 апреля в Москве, так как акция заключается в том, чтобы посетить массовые захоронения советских солдат, погибших в борьбе с нацизмом.

Ранее полицейские в польском городе Мысловице задержали одного из байкеров клуба «Ночные волки». У россиянина есть все необходимые документы, в том числе шенгенская виза, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».