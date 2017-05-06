«Ночные волки» освятили мотоциклы у Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге перед стартом нового мотосезона.

Они приняли участие в утренней службе, а после остались на панихиду. Клирик прихода собора протоиерей Михаил Стрельников освятил находящиеся у входа в собор мотоциклы и пожелал байкерам «помощи ангела хранителя» и «христианской умеренности», пишет РИА Новости.

Глава «Ночных волков» Александр Залдостанов сказал журналистам, что поддерживает решение о передаче собора РПЦ.

Судьба собора взволновала общество после того, как власти северной столицы сообщили о его передаче РПЦ в безвозмездное пользование на 49 лет, при этом владельцем собора останется город.