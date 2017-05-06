«Ночные волки» освятили мотоциклы у Исаакиевского собора
«Ночные волки» освятили мотоциклы у Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге перед стартом нового мотосезона.
Они приняли участие в утренней службе, а после остались на панихиду. Клирик прихода собора протоиерей Михаил Стрельников освятил находящиеся у входа в собор мотоциклы и пожелал байкерам «помощи ангела хранителя» и «христианской умеренности», пишет РИА Новости.
Глава «Ночных волков» Александр Залдостанов сказал журналистам, что поддерживает решение о передаче собора РПЦ.
Судьба собора взволновала общество после того, как власти северной столицы сообщили о его передаче РПЦ в безвозмездное пользование на 49 лет, при этом владельцем собора останется город.
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