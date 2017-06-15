Ночные пассажирские перевозки могут запретить

Ночные пассажирские перевозки в России могут быть запрещены, сообщил депутат фракции ЛДПР Юрий Волков на своей странице в Facebook.

По его словам, законопроект о полном запрете ночных пассажирских перевозок в ближайшее время внесут на рассмотрение Госдумы.

Такое решение было принято после ДТП с автобусом в Забайкалье, жертвами которого стали 14 человек, сообщает «Национальная служба новостей».

По мнению автора законопроекта, в последние годы в России участились дорожные аварии с большим количеством жертв, происходящие в ночное время.