Ночные пассажирские перевозки могут запретить
Ночные пассажирские перевозки в России могут быть запрещены, сообщил депутат фракции ЛДПР Юрий Волков на своей странице в Facebook.
По его словам, законопроект о полном запрете ночных пассажирских перевозок в ближайшее время внесут на рассмотрение Госдумы.
Такое решение было принято после ДТП с автобусом в Забайкалье, жертвами которого стали 14 человек, сообщает «Национальная служба новостей».
По мнению автора законопроекта, в последние годы в России участились дорожные аварии с большим количеством жертв, происходящие в ночное время.
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