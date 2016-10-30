В ночном клубе Екатеринбурга неизвестный открыл стрельбу

В клубе "Подвал" города Екатеринбурга во время вечеринки с 29 на 30 октября произошел конфликт двух мужчин. Один из них открыл беспорядочную стрельбу, пострадали пять человек.

– По предварительным данным, один из возможных посетителей, вышедший на улицу, поссорился с молодыми людьми, конфликт произошел на бытовой почве, – рассказали в УМВД по Свердловской области. Пострадавшие обратились к медикам за помощью. От стрельбы пострадали пять человек, сообщает ТАСС.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям "Хулиганство с применением оружия" и "Побои".