В ночь на 5 января ВСУ обстреляли шесть населенных пунктов Донбасса
Несмотря на достигнутое соглашение о полном прекращении огня с 24 декабря 2016 года, Вооруженные силы Украины продолжают нарушать существующие договоренности. Так, в ночь на 5 января обстрелу подверглись сразу шесть населенных пунктов ДНР.
- С 18:00 до полуночи под огнем украинской стороны оказались поселки Трудовские на западе Донецка, Крутая Балка вблизи Ясиноватой, села Жабичево, Спартак Ясиноватского района, Саханка и Коминтерново Новоазовского района на юге ДНР, — рассказал Донецкому агентству новостей представитель силовых структур республики.
По данным собеседника агентства, огонь велся из минометов калибрами 82 и 120 мм, а также вооружения БМП, АГС и стрелкового оружия. Всего по населенным пунктам ДНР было выпущено 60 мин.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
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