«Ночь пожирателей рекламы» пройдет в столице

Почти все знают, что именно ночью происходит все самое интересное, как сказал старый добрый Макс Фрай: «Только после заката происходит настоящая жизнь». И ночь 21 апреля в Москве будет именно такой — захватывающей и волнующей! Ведь именно тогда пройдет киношоу мирового формата «Ночь пожирателей рекламы», состоящее из рекламных роликов, которые ничуть не уступают кино. Учрежденная в 1981 году Жаном Мари Бурсико, уроженец Марселя, дерзким новатором, «Ночь» каждый год показывает, что рекламные ролики это не просто маркетинговая игрушка, а самостоятельное произведение искусства. Погружает нас в волшебный и талантливый мир творчества, где она, реклама, не раздражающая и неотесанная, а красивая, умная, смешная, вызывающая в нас бурю эмоций и находящая отклик в нашей душе. Формат мероприятия состоит из трех блоков с роликами. Помимо самого полуторачасового показа будут так называемые антракты для гостей, где они смогут сделать селфи на зависть всей френдленте, посетить бары и даже поучаствовать в конкурсах. Мероприятие проходит в более чем 60 городах России, и никакие катаклизмы и перевороты не могут помешать случиться самой грандиозной ночи года! Если вы их тех, кто не переключает каналы телевизора, когда начинается реклама и не кликаете «Пропустить рекламу» на ютубе, потому что знаете, что есть вероятность упустить что-нибудь гениальное и вдохновляющее, то это Ваша Ночь!