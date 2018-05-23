В ночь на 25 мая в Москве ожидаются заморозки

В конце рабочей недели в московском регионе ожидаются заморозки, сообщили в Гидрометцентре России.

В ночь на субботу столбики термометров опустятся до 7-7 градусов тепла, а в Подмосковье температура может опуститься до минус двух градусов.

В четверг, 24 мая, ожидается теплая, солнечная погода. Воздух прогреется до 24-25 градусов, осадков не ожидается, сообщает «Интерфакс».