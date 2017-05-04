В ночь на 9 мая в Москве обещают заморозки
Гидрометцентр России прогнозирует 9 мая в Москве не более 8 градусов тепла, при условии того, что в ночь с 8 на 9 мая в столице будут заморозки.
В пятницу, 5 мая, в Москве днем прогнозируется 12-14 градусов.
Далее температура будет подниматься - в субботу, 6 мая, днем в Москве будет 16-18 градусов, при сильном ветре, сообщает «Росбалт».
В воскресенье снова начнет падать. 7 мая, за холодным фронтом резко похолодает - днем в столице будет 8-10 градусов.
В понедельник, 8 мая, в Москве днем будет 5-10 градусов тепла, возможен небольшой дождь.
Во вторник, 9 мая, днем в Москве будет всего лишь 3-8 градусов тепла. Атмосферное давление в этот день будет низким.
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