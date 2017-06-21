В ночь на 22 июня пророк Мухаммед получил первую суру

В ночь на 22 июня мусульмане всего мира празднуют «Лейлат аль-Кадр» — «Ночь могущества и предопределения».

С 27 мая верующие отмечают священный месяц Рамадан. «Лейлат аль-Кадр» отмечается как особенный праздник во время священного периода, отмечает «5 канал».

В эту ночь верующие особенно усердно молятся и занимаются добродетелью - согласно преданию, именно в этот период пророку Мухаммеду явился архангел Джабраил и открыл первую суру Корана в 610 году в пещере Хира горы Джабаль ан-Нур.

Рамадан - месяц обязательного для мусульман поста, является одним из пяти основ (столпов) ислама. В течение месяца Рамадан правоверные мусульмане в дневное время отказываются от приема пищи, питья, курения и интимной близости.

Длительность месяца составляет 29 или 30 дней и зависит от лунного календаря. Пост начинается с начала рассвета и заканчивается после захода солнца.

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