В ночь на 25 апреля в России подешевеют авиабилеты
В ночь на 25 апреля валютные курсы в системах бронирования авиабилетов значительно снизятся.
Соответствующую резолюцию выдвинула Международная ассоциация воздушного транспорта.
Таким образом, цена за один евро составит 76 рублей.
Стоимость доллара будет зафиксирована на отметке в 62 рубля.
Каждые 100 евро стоимости авиабилета позволят туристам сэкономить сто рублей.
По данным сервиса Tutu.ru, в день перед повышением курса количество приобретаемых билетов подскочило в два раза.
В свою очередь, авиакомпания «Аэрофлот» призвала пассажиров не вестись на уловки мошенников, которые в социальных сетях распространяют ложную информацию о бесплатных авиабилетах, сообщает «360».
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