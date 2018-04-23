В ночь на 25 апреля в России подешевеют авиабилеты

В ночь на 25 апреля валютные курсы в системах бронирования авиабилетов значительно снизятся.

Соответствующую резолюцию выдвинула Международная ассоциация воздушного транспорта.

Таким образом, цена за один евро составит 76 рублей.

Стоимость доллара будет зафиксирована на отметке в 62 рубля.

Каждые 100 евро стоимости авиабилета позволят туристам сэкономить сто рублей.

По данным сервиса Tutu.ru, в день перед повышением курса количество приобретаемых билетов подскочило в два раза.

В свою очередь, авиакомпания «Аэрофлот» призвала пассажиров не вестись на уловки мошенников, которые в социальных сетях распространяют ложную информацию о бесплатных авиабилетах, сообщает «360».