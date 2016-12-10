Нобелевским лауреатам вручат премии в Осло и Стокгольме

Нобелевские премии за самые заметные открытия в медицине, физике, химии, достижения в литературе, экономике и деле укрепления мира будут вручены в столицах Норвегии и Швеции.

В этом году Нобелевский комитет отметил 11 человек, однако чествовать будут только 10, поскольку Боб Дилан не смог явиться на вручение премий.

Старт церемониям будет дан в Осло. Первым награду – премию мира – получит президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос.

После того, как он выступит с традиционной нобелевской лекцией, торжества продолжатся в Стокгольме, сообщает «Коммерсант».

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