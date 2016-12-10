Нобелевским лауреатам вручат премии в Осло и Стокгольме
Нобелевские премии за самые заметные открытия в медицине, физике, химии, достижения в литературе, экономике и деле укрепления мира будут вручены в столицах Норвегии и Швеции.
В этом году Нобелевский комитет отметил 11 человек, однако чествовать будут только 10, поскольку Боб Дилан не смог явиться на вручение премий.
Старт церемониям будет дан в Осло. Первым награду – премию мира – получит президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос.
После того, как он выступит с традиционной нобелевской лекцией, торжества продолжатся в Стокгольме, сообщает «Коммерсант».
Следующая новость В Крыму продадут 10 объектов недвижимости Коломойского
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии