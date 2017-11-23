Низкая инфляция тормозит рост ВВП

Снижение темпа инфляции выгодно потребителю. Однако это только одна сторона медали.

«С другой стороны, для будущего это не очень хорошо, потому что вместе с данными по инфляции Росстат опубликовал и очень слабые данные по росту ВВП в октябре», - сказал в интервью НСН независимый финансовый эксперт Антон Шабанов.

По его словам, в нынешнем году уже не следует ждать показателя роста ВВП в 2%. «А это значит, что и будущее развитие будет приторможено», - добавил собеседник издания.

Согласно данным Росстата, в среднегодовом выражении инфляция в России снизилась до 2,4%.