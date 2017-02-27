Nissan отзывает более 33 тысяч автомобилей Qashqai в России

Российский дилер Nissan, компания ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС», отзывает более 33 тысяч автомобилей модели Qashqai из-за возможной утечки тормозной жидкости.

Согласно сообщению Росстандарта, отзыву подлежат автомобили, реализованные с 23 сентября 2013 по 26 мая 2016 года.

На попадающих под отзыв автомобилях будет произведена установка усиливающей скобы на подкрылок задней правой колесной арки и, при необходимости, замена патрубка тормозной системы.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев, сообщает ТАСС.