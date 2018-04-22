Нину Дорошину похоронят в семейной могиле на Пятницком кладбище

Народную артистку РСФСР Нину Дорошину похоронят 24 апреля на Пятницком кладбище Москвы.

Как передает телеканал «360» со ссылкой на театр «Современник», прощание с Дорошиной пройдет в 11:00 на Другой сцене театра. Отпевание назначено на 14:00 в Храме Живоначальной Троицы на Пятницком кладбище.

Уточняется, что актриса будет похоронена в семейной могиле.

О смерти Дорошиной стало известно 21 апреля. Она скончалась от остановки сердца, находясь в собственной квартире на Пресне. Актриса получила широкую известность благодаря фильму «Любовь и голуби».