Нину Дорошину похоронят в семейной могиле на Пятницком кладбище
Народную артистку РСФСР Нину Дорошину похоронят 24 апреля на Пятницком кладбище Москвы.
Как передает телеканал «360» со ссылкой на театр «Современник», прощание с Дорошиной пройдет в 11:00 на Другой сцене театра. Отпевание назначено на 14:00 в Храме Живоначальной Троицы на Пятницком кладбище.
Уточняется, что актриса будет похоронена в семейной могиле.
О смерти Дорошиной стало известно 21 апреля. Она скончалась от остановки сердца, находясь в собственной квартире на Пресне. Актриса получила широкую известность благодаря фильму «Любовь и голуби».
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