Nikon планирует сократить 10% японского штата
Японская компания Nikon Corporation намеревается уволить около 1 тыс. работников в области полупроводникового производства и цифровых камер. Сокращение может случиться в ближайшие два года.
В первую очередь оно может задеть завод в городе Кумагая, занимающийся выпуском полупроводниковых приборов. Ныне в компании одним из приоритетных направлений считают изготовление медицинских приборов,- сообщает «IT Медиа».
До начала 1990-х годов Nikon Corporation была лидером по потреблению систем электронной литографии. В связи с широким распространением смартфонов случилось снижение спроса на рынке оптической продукции.
Следующая новость Наталья Поклонская с удовольствием сходит на «Горе от ума»
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии