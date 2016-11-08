Nikon планирует сократить 10% японского штата

Японская компания Nikon Corporation намеревается уволить около 1 тыс. работников в области полупроводникового производства и цифровых камер. Сокращение может случиться в ближайшие два года.

В первую очередь оно может задеть завод в городе Кумагая, занимающийся выпуском полупроводниковых приборов. Ныне в компании одним из приоритетных направлений считают изготовление медицинских приборов,- сообщает «IT Медиа».

До начала 1990-х годов Nikon Corporation была лидером по потреблению систем электронной литографии. В связи с широким распространением смартфонов случилось снижение спроса на рынке оптической продукции.