Николя Саркози предъявили обвинения

Бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявлены обвинения по делу о незаконном финансировании его предвыборной кампании.

Экс-глава государства обвиняется в пассивной коррупции и сокрытии средств. Согласно материалам дела, президентская кампания Саркози финансировалась ливийскими властями – нелегальная помощь составила 50 миллионов евро. Экс-президент виновным себя не признает, передает «ФедералПресс» со ссылкой на французские СМИ.

Ранее сообщалось, что Саркози был арестован и его допрашивали в общей сложности 25 часов, а затем отпустили на свободу.

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