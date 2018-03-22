Николя Саркози предъявили обвинения
Бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявлены обвинения по делу о незаконном финансировании его предвыборной кампании.
Экс-глава государства обвиняется в пассивной коррупции и сокрытии средств. Согласно материалам дела, президентская кампания Саркози финансировалась ливийскими властями – нелегальная помощь составила 50 миллионов евро. Экс-президент виновным себя не признает, передает «ФедералПресс» со ссылкой на французские СМИ.
Ранее сообщалось, что Саркози был арестован и его допрашивали в общей сложности 25 часов, а затем отпустили на свободу.
Следующая новость Лондон добивается высылки дипломатов РФ из Европы
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии