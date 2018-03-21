Николя Саркози отпустили на свободу

Экс-президента Франции Николя Саркози освободили из-по стражи после длительного допроса.

В общей сложности допрос длился 25 часов с перерывом на ночь, которую бывшему главе государства разрешили провести дома. Следователи расспрашивали Саркози о его президентской компании 2007 года. Предполагается, что незаконным образом финансировалась Ливией.

В ближайшее время станет известно, в качестве кого Саркози будет проходить по делу – обвиняемого или свидетеля, передает ТАСС.