Николя Саркози отпустили на свободу
Экс-президента Франции Николя Саркози освободили из-по стражи после длительного допроса.
В общей сложности допрос длился 25 часов с перерывом на ночь, которую бывшему главе государства разрешили провести дома. Следователи расспрашивали Саркози о его президентской компании 2007 года. Предполагается, что незаконным образом финансировалась Ливией.
В ближайшее время станет известно, в качестве кого Саркози будет проходить по делу – обвиняемого или свидетеля, передает ТАСС.
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