Николаю Валуеву закрыли въезд на Украину

Украинский сайт «Миротворец» внес в свой черный список депутата Госдумы и бывшего чемпиона мира по боксу Николая Валуева.

Основанием для этого послужило посещение парламентарием Крыма и участие в торжественных мероприятиях по случаю строительства моста, связывающего полуостров с материковой частью России. Кроме того, в вину Валуеву ставится пропаганда и поддержка агрессии в отношении Украины, передает URA.RU.

«Миротворец» регулярно вносит в свой список российских звезд эстрады, деятелей культуры и искусства. Поводом для этого чаще всего становится посещение мим Крыма, который Киев продолжает считать своей территорией.

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