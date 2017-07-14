Николаю Валуеву закрыли въезд на Украину
Украинский сайт «Миротворец» внес в свой черный список депутата Госдумы и бывшего чемпиона мира по боксу Николая Валуева.
Основанием для этого послужило посещение парламентарием Крыма и участие в торжественных мероприятиях по случаю строительства моста, связывающего полуостров с материковой частью России. Кроме того, в вину Валуеву ставится пропаганда и поддержка агрессии в отношении Украины, передает URA.RU.
«Миротворец» регулярно вносит в свой список российских звезд эстрады, деятелей культуры и искусства. Поводом для этого чаще всего становится посещение мим Крыма, который Киев продолжает считать своей территорией.
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