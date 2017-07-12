Николай Валуев вышел на борьбу с земельными махинациями

Первый зампредседателя думского комитета по экологии и защите окружающей среды Николай Валуев по просьбе жителей Подмосковья разбирается с незаконным оформлением рекреационных земель под строительство.

«История заключается в том, что есть вероятность, что кусок особо охраняемой территории в Московской области путем возможных манипуляций… оказался распределен под участки, которые продают под индивидуальное жилищное строительство», - пояснил он «Парламентской газете».

Предполагается, что к махинациям может иметь отношения кадастровая палата Московской области, которая утвердила новые границы рекреационной территории – уже без участков, «которые вдруг якобы стало возможно продавать».

Для прояснения ситуации Валуев планирует обратиться с запросом в Министерство природных ресурсов. Кроме того, он собирается провести встречу формате пресс-конференции c главой группы общественного экологического мониторинга штаба Общероссийского народного фронта в Подмосковье Антоном Хлыновым.

Новости по теме
Теги:
Организации: Дума
Следующая новость Депутат предложил вести выездной сбор для туристов

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО