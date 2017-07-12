Николай Валуев вышел на борьбу с земельными махинациями
Первый зампредседателя думского комитета по экологии и защите окружающей среды Николай Валуев по просьбе жителей Подмосковья разбирается с незаконным оформлением рекреационных земель под строительство.
«История заключается в том, что есть вероятность, что кусок особо охраняемой территории в Московской области путем возможных манипуляций… оказался распределен под участки, которые продают под индивидуальное жилищное строительство», - пояснил он «Парламентской газете».
Предполагается, что к махинациям может иметь отношения кадастровая палата Московской области, которая утвердила новые границы рекреационной территории – уже без участков, «которые вдруг якобы стало возможно продавать».
Для прояснения ситуации Валуев планирует обратиться с запросом в Министерство природных ресурсов. Кроме того, он собирается провести встречу формате пресс-конференции c главой группы общественного экологического мониторинга штаба Общероссийского народного фронта в Подмосковье Антоном Хлыновым.
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