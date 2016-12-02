«Николай Касаткин» задержан в порту Амстердама из-за технических огрехов

Официальный представитель Инспекции по окружающей среде и транспорту Нидерландов Элиф Бааджи заявила, что причиной задержания российского судна «Николай Касаткин» в порту Амстердама стала невыплата зарплаты и технические недостатки.

- Судно было задержано 11 ноября, поскольку экипажу не выплачивали зарплату 4,5 месяца, и моряки объявили забастовку. Это является нарушением правил Конвенции о труде в морском судоходстве, что уже может являться основанием для задержания. Кроме того, на судне были выявлены некоторые технические недостатки, которые нарушают Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море, - цитирует Бааджи ТАСС.

По словам собеседницы агентства, судно сможет покинуть порт Амстердама, когда все перечисленные недостатки будут устранены.

Как ранее сообщили в посольстве РФ в Нидерландах, уже во время пребывания судна в порту Амстердама экипаж начал акцию, требуя выплаты долгов по зарплате. При этом в данном случае речь идет о трудовом споре между моряками и компанией «Парус», которая не имеет отношения к тому факту, что судно не выпускают из порта Амстердама.

- Никаких проверок соблюдения российского трудового законодательства в отношении экипажа голландские власти не проводили и проводить не могли. Поэтому ни о каком нарушении прав и законных интересов российских граждан со стороны голландских властей речи не идет, - подчеркнули в посольстве.

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