Николай Караченцов госпитализирован в Центр реабилитации

Известный артист театра и кино Николай Караченцов госпитализирован в Российский научный центр медицинской реабилитации и курортологии в Москве. 71-летний артист упал у себя дома и получил травму.

Об этом рассказал РИА Новости его сын Андрей.

"Ничего страшного не произошло. К счастью, никаких переломов не было, только, возможно ушибы", — сказал Андрей Караченцов.

В 2005 году Николай Караченцов попал в автомобильную аварию, в результате которой получил черепно-мозговую травму. После этого он не снимался в кино и не играл в театре.