Николай Караченцов госпитализирован в Центр реабилитации
Известный артист театра и кино Николай Караченцов госпитализирован в Российский научный центр медицинской реабилитации и курортологии в Москве. 71-летний артист упал у себя дома и получил травму.
Об этом рассказал РИА Новости его сын Андрей.
"Ничего страшного не произошло. К счастью, никаких переломов не было, только, возможно ушибы", — сказал Андрей Караченцов.
В 2005 году Николай Караченцов попал в автомобильную аварию, в результате которой получил черепно-мозговую травму. После этого он не снимался в кино и не играл в театре.
Следующая новость Человек лишенный гаджета становится злым и раздраженным
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии