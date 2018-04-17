Николай Дроздов уходит из программы «В мире животных»
Профессор МГУ, доктор биологических наук Николай Дроздов заявил о своем уходе из программы «В мире животных», выходящей на телеканале «Карусель».
«Детская студийная программа - это просто даже не мой формат», - сказал Дроздов о новом формате передачи, которую он ведет уже 40 лет.
Профессор подчеркнул, что сохранение программы и передача знаний о природе молодому последователю - его долг перед основателем программы, кинорежиссером Александром Згуриди.
«На мне остался этот долг. Александр Михайлович создал эту передачу, и будет неправильно и даже большой грех, если программа окажется загублена», - цитирует ТАСС слова Николая Дроздова.
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