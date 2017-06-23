Николай Азаров назвал Петра Порошенко человеком без чести

Экс-глава правительства Украины Николай Азаров раскритиковал президента страны Петра Порошенко за цитату срок поэта Михаила Лермонтова о «немытой России».

«Когда строчки Лермонтова произносит человек, не имеющий ни чести, ни совести, человек, научившийся врать одновременно с умением произносить слова, то тогда эти строчки превращаются в кощунство и оскорбления», - написал он на своей странице в Facebook.

По мнению Азрова, Порошенко таким образом оскорбил не только Россию, но и саму Украину. Он пояснил, что во многих селах страны до сих пор отсутствует централизованное водоснабжение и канализация, часть городов «утопают в мусоре», а старики «копаются в мусорниках в поисках пищи».

«Что ты, Порошенко, сделал, чтобы Украина стала «умытой», чтобы украинцы стали жить лучше?» - написал Азаров.

Строки Лермонтова Порошенко процитировал 10 июня, когда поздравлял соотечественников с введением безвизового режима с Евросоюзом.