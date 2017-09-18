Николас Мадуро сравнил себя со Сталиным

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обнаружил у себя сходство с Иосифом Сталиным.

«Некоторые люди считают меня карибским Сталиным, и я действительно внешне похож на советского политика и революционера», - цитирует его высказывание «Экономика сегодня».

В то же врем лидер Боливарианской республики заявил, что, в отличие от других политиков, не использует слишком жестких и жестоких методов. В качестве примера он привел Испанию, где власти не позволяют Каталонии провести референдум о независимости. По словам Мадуро, он готов к переговорам с оппозицией, хотя его и считают диктатором.