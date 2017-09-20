Николас Мадуро назвал президента США «новым Гитлером»
Президент Венесуэлы Никола Мадуро осудил американского лидера Дональда Трампа за агрессивную речь на Генассамблее ООН.
Он назвал президента США «Новым Адольфом Гитлером в международной политике». По словам Мадуро, выступление Трампа было направлено против его народа. Однако ни Штаты, ни иные страны не смеют угрожать Венесуэле, подчеркнул лидер Боливарианской республики, передает Nation News со ссылкой на RT.
Выступая на Генассамблее ООН, Трамп заявил, что властям Венесуэлы необходимо сменить политических курс. В ответ на это глава МИД страны попросил американского лидера не вмешиваться в ее внутренние дела.
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