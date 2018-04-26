Никол Пашинян выдвинул ультиматум действующей власти
Лидер армянской оппозиции требует избрать его на пост главы правительства.
Он заявил, что его кандидатура на должность премьер-министра выдвинута армянским народом. «Если парламентские фракции не изберут меня, то не изберут никого», - цитирует Пашиняна ТАСС. Он добавил, что в случае неподчинения парламента, к акции протеста будет привлечен весь народ Армении.
Ранее Пашинян отметил, что протесты будут продолжаться до тех пор, пока правящая Республиканская партия не капитулирует окончательно.
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