Никол Пашинян выдвинул ультиматум действующей власти

Лидер армянской оппозиции требует избрать его на пост главы правительства.

Он заявил, что его кандидатура на должность премьер-министра выдвинута армянским народом. «Если парламентские фракции не изберут меня, то не изберут никого», - цитирует Пашиняна ТАСС. Он добавил, что в случае неподчинения парламента, к акции протеста будет привлечен весь народ Армении.

Ранее Пашинян отметил, что протесты будут продолжаться до тех пор, пока правящая Республиканская партия не капитулирует окончательно.