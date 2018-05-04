Никол Пашинян призвал сторонников не расслабляться
Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян порекомендовал соратникам готовиться к новым протестным акциям.
Демонстрации будут возобновлены, если парламент не изберет его премьер-министром страны. Пашинян пояснил, что есть информация о намерении неких сил вмешаться в процесс выборов. В настоящее время она проверяется.
«Мы не можем быть спокойными, пока не зафиксируем факт избрания... Контрреволюция не спит», - цитирует Пашиняна «Интерфакс».
Выборы главы правительства Армении парламентом намечены на 8 мая. Кандидат должен получить не менее 53 голосов.
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