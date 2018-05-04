Никол Пашинян призвал сторонников не расслабляться

Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян порекомендовал соратникам готовиться к новым протестным акциям.

Демонстрации будут возобновлены, если парламент не изберет его премьер-министром страны. Пашинян пояснил, что есть информация о намерении неких сил вмешаться в процесс выборов. В настоящее время она проверяется.

«Мы не можем быть спокойными, пока не зафиксируем факт избрания... Контрреволюция не спит», - цитирует Пашиняна «Интерфакс».

Выборы главы правительства Армении парламентом намечены на 8 мая. Кандидат должен получить не менее 53 голосов.