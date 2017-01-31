Никиту Белых этапируют в «Матросскую Тишину» на медобследование

Медики приняли решение провести комплексное обследование экс-губернатора Кировской области Никиты Белых. С этой целью сегодня его переведут из СИЗО «Лефортово», где он содержится в настоящее время, в СИЗО-1 «Матросская Тишина».

«Белых этапируют сегодня в «Матросскую Тишину». Такое решение приняла медкомиссия, которая осмотрела его накануне», — передает «Интерфакс» сообщение члена столичной общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Евы Меркачевой со ссылкой на информацию Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Меркачева также отметила, что медики подтвердили наличие хронических заболеваний у Никиты Белых, но оценили его состояние как удовлетворительное. Экс-губернатору предстоит комплексное обследование, а по поводу проблемы с ногой его осмотрят и проконсультируют гражданские врачи - флеболог и эндокринолог, уточнила Меркачева.