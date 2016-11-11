Никите Джигурде грозит депортация из России

Адвокат олимпийской чемпионки по фигурному катанию Марины Анисиной направил в полицию запрос с просьбой проверить легальность пребывания в России актера Никиты Джигурды.

- Я подал заявление в УМВД по Красногорскому району Московской области о проверке легальности пребывания гражданина Украины Никиты Джигурды на территории России. Мне известно, что он не встал на учет, как того требует закон, то есть нарушил миграционное законодательство, — цитирует РИА «Новости» заявление правозащитника Сергея Жорина.

Адвокат отметил, что это является административным правонарушением, за которое Джигурде грозит денежный штраф или депортация.

Ранее Анисина подала заявление на развод, но в суде Джигурда сказал, что разводиться не желает. Основные слушания по делу назначены на 29 ноября.

В феврале 2015 года пара уже разводилась по инициативе Анисиной, однако потом супруги помирились, и суд прекратил дело.

Анисина и Джигурда состоят в браке с 2008 года, у них двое детей – 7-летний сын Мик-Анжель Крист и 6-летняя дочь Эва-Влада. Сам Никита Джигурда недавно сменил имидж и фамилию, заявив, что отныне его следует именовать Джанатан Эль-Аир Браташ Джи Погоржельский фон Ган Эден.