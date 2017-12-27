Никите Белых в суд вызвали «скорую помощь»

Экс-губернатору Кировской области Никите Белых, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере, стало плохо во время слушаний в Пресненском суде Москвы.

По словам адвоката Андрея Грохотова, его подзащитному пришлось вызвать бригаду «скорой помощи».

«Он сегодня с раннего утра перемещался с конвоем по различным судам, к обеду был доставлен в Пресненский суд очень уставшим и попросил отдохнуть. Ему предоставили 15 минут и начали заседание. На данный момент чувствует себя плохо, и ему вызвали скорую помощь», - сказал адвокат Белых.

Он также добавил, что о состоянии здоровья экс-губернатора станет известно только в четверг, так как суд закрыли.

Никита Белых обвиняется в получении взятки в 600 тысяч евро за включение ОАО «Нововятский лыжный комбинат» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания «Кировлес» в перечень приоритетных инвестпроектов. Свою вину Белых не признает, сообщает ТАСС.

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