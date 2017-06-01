Никита Михалков стал врагом Украины

Российский режиссер Никита Михалков внесен в «черный список» лиц, которым запрещен въезд на территорию Украины.

«Победа! Мы добились от СБУ запрета на въезд таким «звездным» артистам-рашистам, как Никита Михалков, Станислав Говорухин, Надежда Бабкина, Михаил Задорнов, Ирина Алферова, Алексей Панин, Леонид Ярмольник», — заявили активисты движения «Відсіч».

По их мнению, российские деятели искусства угрожают национальной безопасности Украины, сообщает «Национальная служба новостей».

Ранее врагом Украины стал «Театр кошек» Юрия Куклачева за гастроли в Крыму. Кроме того, въезд в страну запрещен российским певцам Диане Гурцкой, Юрию Лозе, Валерию Леонтьеву, Сергею Шнурову, Стасу Пьехе, Бьянке, Лолите Милявской, а также актеру Михаилу Боярскому и другим артистам.

Референдум по вопросу присоединения Крыма к России прошел на полуострове 16 марта 2014 года. Явка составила более 80 процентов. В итоге за присоединение к составу РФ проголосовали 96,77 процентов избирателей Республики Крым и 95,6 процентов избирателей Севастополя. Украина, США и Евросоюз не признали независимость полуострова и его воссоединение с Россией.

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