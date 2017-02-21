Никита Михалков разглядел угрозу России в «словесной диарее» видеоблогеров

Российский кинорежиссер и публицист Никита Михалков опасается за будущее нашей страны, и в этой связи выразил беспокойство наличием многомиллионной аудитории у таких популярных видеоблогеров, как Иванй Гая и Катя Клэп.

В эфире своей авторской программы на телеканале «Россия 24» Михалков осудил видеоблогеров за стремление «жить на показ» и обвинил их в «словесной диарее», лишенной рефлексии, сообщает портал ZNAK.

Михалков отмечает, что именно дети и подростки составляют львиную долю гигантской аудитории видеоблогеров, которые благодаря этому становятся настоящими «властителями дум». Это приводит к перекосам сознания у нового поколения россиян, для которых самым важным в жизни становится количество лайков под их фотографиями в соцсетях.

По мнению кинодеятеля, это пример того, как интернет способен подавлять волю людей и превращать их в послушные толпы, готовые к выполнению любых заданий.