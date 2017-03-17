Никита Джигурда без вести пропал в ДНР

Актер и шоумен Никита Джигурда вот уже третьи сутки не выходит на связь, после того как отправился в Донецкую Народную Республику.

Джигурда не явился на судебное заседание по поводу развода с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Мариной Анисиной, после чего его начала активно разыскивать представитель актера Антонина Саврасова-Абрамова, - сообщает телерадиокомпания «Звезда» со ссылкой на портал «Актуальные новости».

Пока тщетными оказались все попытки связаться с Джигурдой, который сначала получил гражданство ДНР, а затем лишен его указом главы республики Александра Захарченко.

Ранее актер объявил о своем намерении выступить на музыкальном конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве под флагом ДНР, однако тут же был лишен гражданства.