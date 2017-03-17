Никита Джигурда без вести пропал в ДНР
Актер и шоумен Никита Джигурда вот уже третьи сутки не выходит на связь, после того как отправился в Донецкую Народную Республику.
Джигурда не явился на судебное заседание по поводу развода с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Мариной Анисиной, после чего его начала активно разыскивать представитель актера Антонина Саврасова-Абрамова, - сообщает телерадиокомпания «Звезда» со ссылкой на портал «Актуальные новости».
Пока тщетными оказались все попытки связаться с Джигурдой, который сначала получил гражданство ДНР, а затем лишен его указом главы республики Александра Захарченко.
Ранее актер объявил о своем намерении выступить на музыкальном конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве под флагом ДНР, однако тут же был лишен гражданства.
Следующая новость Акинфеев и Жирков также попали в «черный список» Макларена
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии