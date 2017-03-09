Никита Джигурда стал гражданином ДНР
Российский шоумен Никита Джигурда стал обладателем паспорта самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Документ ему вручили в здании миграционной службы МВД республики. «Я горжусь тем, что стал гражданином ДНР», - сказал он Донецкому агентству новостей.
Джигурда выступил в поддержку ДНР в 2014 году, лично посетив Донецк.
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