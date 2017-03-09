Никита Джигурда стал гражданином ДНР

Российский шоумен Никита Джигурда стал обладателем паспорта самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Документ ему вручили в здании миграционной службы МВД республики. «Я горжусь тем, что стал гражданином ДНР», - сказал он Донецкому агентству новостей.

Джигурда выступил в поддержку ДНР в 2014 году, лично посетив Донецк.