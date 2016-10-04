Nike удалось создать самошнурующиеся кроссовки из фильма «Назад в будущее»

Компания Nike создала самошнурующиеся кроссовки Nike Air MAG, напоминающие обувь главного героя из второй части кинотрилогии «Назад в будущее». В такой обуви ходил в фантастической картине Марти Макфлай.

Кроссовки имеют подсветку и запатентованный механизм автоматической шнуровки, который требует подзарядки не чаще раза в неделю.

Компания выпустила уникальную обувь ограниченным тиражом - всего 89 пар. Получить их можно только через интернет-лотерею, билеты которой стоят 10 долларов.

Реальная стоимость кроссовок из будущего оценивается примерно в 10 тысяч долларов, сообщает «Интерфакс».

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