Nike удалось создать самошнурующиеся кроссовки из фильма «Назад в будущее»
Компания Nike создала самошнурующиеся кроссовки Nike Air MAG, напоминающие обувь главного героя из второй части кинотрилогии «Назад в будущее». В такой обуви ходил в фантастической картине Марти Макфлай.
Кроссовки имеют подсветку и запатентованный механизм автоматической шнуровки, который требует подзарядки не чаще раза в неделю.
Компания выпустила уникальную обувь ограниченным тиражом - всего 89 пар. Получить их можно только через интернет-лотерею, билеты которой стоят 10 долларов.
Реальная стоимость кроссовок из будущего оценивается примерно в 10 тысяч долларов, сообщает «Интерфакс».
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