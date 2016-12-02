Нижняя палата Конгресса США запретила Пентагону сотрудничать с Россией
Законопроект о фактическом запрете на любое взаимодействие Вашингтона с Москвой в военной сфере принят Палатой представителей Конгресса США.
Как следует из текста документа, ограничение должно действовать до тех пор, пока глава Пентагона и госсекретарь не заверят Конгресс в «прекращении российской оккупации» части территории Украины, - сообщает информационное агентство «Народные новости».
Кроме того, нижняя палата Конгресса настаивает на полном и безоговорочном выполнении Москвой Минских соглашений.
Конгрессмены также одобрили бюджет Пентагона на 2017 год в размере 618,7 миллиарда долларов, 350 миллионов долларов из которого пойдет на военную финансовую помощь Украине.
Ранее сообщалось, что победивший на президентских выборах в США республиканец Дональд Трамп объявит имя нового министра обороны в понедельник, 5 декабря.
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