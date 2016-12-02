Нижняя палата Конгресса США запретила Пентагону сотрудничать с Россией

Законопроект о фактическом запрете на любое взаимодействие Вашингтона с Москвой в военной сфере принят Палатой представителей Конгресса США.

Как следует из текста документа, ограничение должно действовать до тех пор, пока глава Пентагона и госсекретарь не заверят Конгресс в «прекращении российской оккупации» части территории Украины, - сообщает информационное агентство «Народные новости».

Кроме того, нижняя палата Конгресса настаивает на полном и безоговорочном выполнении Москвой Минских соглашений.

Конгрессмены также одобрили бюджет Пентагона на 2017 год в размере 618,7 миллиарда долларов, 350 миллионов долларов из которого пойдет на военную финансовую помощь Украине.

Ранее сообщалось, что победивший на президентских выборах в США республиканец Дональд Трамп объявит имя нового министра обороны в понедельник, 5 декабря.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия, США
Организации: Пентагон
Следующая новость Порошенко констатировал отсутствие прогресса в обсуждении «дорожной карты»

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО