Нижняя палата Конгресса США запретила Пентагону сотрудничать с Россией

Законопроект о фактическом запрете на любое взаимодействие Вашингтона с Москвой в военной сфере принят Палатой представителей Конгресса США.

Как следует из текста документа, ограничение должно действовать до тех пор, пока глава Пентагона и госсекретарь не заверят Конгресс в «прекращении российской оккупации» части территории Украины, - сообщает информационное агентство «Народные новости».

Кроме того, нижняя палата Конгресса настаивает на полном и безоговорочном выполнении Москвой Минских соглашений.

Конгрессмены также одобрили бюджет Пентагона на 2017 год в размере 618,7 миллиарда долларов, 350 миллионов долларов из которого пойдет на военную финансовую помощь Украине.

Ранее сообщалось, что победивший на президентских выборах в США республиканец Дональд Трамп объявит имя нового министра обороны в понедельник, 5 декабря.